La senadora Jeanine Añez está dispuesta a asumir la Presidencia interina

Jeanine Añez, segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, y de la bancada opositora, afirmó este lunes que está dispuesta asumir la Presidencia interina de Bolivia, siempre y cuando cuente con el respaldo de los dirigentes cívicos que movilizaron a varios sectores de la población para exigir la renuncia del presidente Evo Morales.

Aquien corresponde designar al presidente interino y conformar una junta electoral para convocar a nuevas elecciones, es a la bicameral Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), cuyo presidente, Álvaro García Linera renunció el domingo, por esa razón, tras la dimisión forzada de Morales y de los presidentes del Senado y Diputados, además del primer vicepresidente de la Cámara Alta y el oficialista Rubén Medinaceli, es a la senadora a quien le corresponde asumir el más alto cargo del Estado.

"Pero si no hay condiciones y no se puede, se verá otra vía. Yo estoy dispuesta a cederlo. No es que yo quiera asumir por la fuerza, es una sucesión constitucional por ahora que tengo que asumir", agregó la senadora de Unidad Demócrata (UD).