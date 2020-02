La tía de Maluma muestra su nuevo look en un minibikini

CORAZÓN (rosado)💕SI AMAS MI NUEVO 👀 LOOK COMO YO 🤤 @crissaenzmakeup gracias@por dejarme guapa en mi lugar fav de #miami @vipsalondoral los Amo 🙌🏻🙌🏻🙌🏻

A post shared by YUDY ARIAS (@yudyarias) on Feb 5, 2020 at 3:01pm PST