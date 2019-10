Largas filas en el TED para tramitar certificados de impedimento

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

Desde tempranas horas decenas de personas formaron largas filas en el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz para tramitar su certificado de impedimento que les permite justificar la razón por la que no pudieron sufragar en las elecciones generales realizadas el domingo.



Según un comunicado del TED, las personas que no pudieron emitir su voto deberán certificar su impedimento con la presentación de la copia de su pasaje, si están de tránsito, o certificado médico, en caso de enfermedad.

"No pude votar porque fui depurado", explicó José Lazarte, vecino de la zona de Luján de la ciudad de Santa Cruz.



Otros ciudadanos contaban con pasajes de bus y avión en mano que certifican que están de tránsito.



Los ciudadanos que no puedan justificar su impedimento, no podrán realizar ningún tipo de trámite en entidades financieras o estatales y menos adquirir pasajes para viajes al interior o exterior por el lapso de tres meses.



Para los jurados que no se presentaron, las multas ascienden a 40% del salario mínimo que equivalen a 848 bolivianos y las personas que no se inscribieron al padrón deberán pagar 530 bolivianos.