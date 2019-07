Las 22 fotos que hundieron aún más a "El Chapo"

Guzmán, de 62 años, escuchó silenciosamente la sentencia , inclinado ligeramente en su silla, vestido de traje gris, camisa lila y corbata. Su rostro se mostró nuevamente aquel bigote que se había afeitado tras su extradición a EE.UU.

Guzmán tuvo derecho a hablar antes de conocer el fallo judicial, momento que aprovechó para denunciar las condiciones de confinamiento que tuvo en Estados Unidos desde que fue extraditado. "Me han torturado las 24 horas del día durante 30 meses", afirmó, para después, al final de su intervención, decir que no se ha hecho justicia con él, en referencia a la conducta del jurado.

En esta fotografía se lo ve acompañado de Kate del Castillo y de Sean Penn.

Siguiendo con lo acontecido en el juicio, El chapo criticó al juez por no haber permitido un segundo juicio. "Aquí no se hizo justicia. EE UU no es mejor que otros países corruptos a los que este país no respeta", concluyó.

El juicio del siglo, como lo han llamado, se realizó durante tres meses en una corte de Nueva York. En este febrero pasado concluyó con la culpabilidad de Guzmán en 10 cargos. En el juicio aparecieron 56 testigos , varios de ellos exsocios de Guzmán o personajes famosos en el mundo del narcotráfico, que describieron de forma detallada las operaciones ilegales de "El Chapo".

También, la fiscalía presentó evidencias y múltiples fotografías que expusieron la actividad criminal del Cártel de Sinaloa. A continuación les presentamos algunas de ellas.

En está fotografía que se presentó en su juicio, se ve a Guzmán acompañado del narcotraficante Alex Cifuentes y Andrea Vélez. Ambos hicieron fuertes declaraciones en contra del exjefe del Cártel de Sinaloa

Cifuentes narró la vida del capo durante los dos años que paso con él en la sierra del "Triangulo Dorado", contó a las autoridades estadounidenses cómo era protegido por decenas de pistoleros, recibía visitas de mujeres, hacía fiestas extravagantes y huía cuando el Ejército estaba cerca.

Andrea Vélez se presentó como testigo a la audiencia donde explicó cómo fue trabajar con el capo, y entre lágrimas, el intento de asesinato que él mismo Chapo ordenó en su contra.

La foto de una lata de chiles marca "La Comadre", una empresa legítima creada por 'El Chapo' como fachada. Los cargamentos de estos recipientes llenos de droga eran transportados en camiones por la frontera.

Foto de un avión perteneciente a la flota de 'El Chapo'. Uno de los testigos de la Fiscalía aseguró que Guzmán enviaba sus tres jets privados a Tijuana cada mes para recoger las ganancias de sus operaciones de contrabando de drogas. En promedio, cada aeronave llevaba hasta 10 millones de dólares en efectivo.

Un retrato de Lucero Guadalupe Sánchez López, quien fue legisladora local en Sinaloa. También declaró en la corte y le dio un giro al juicio. "La Chapodiputada", como le apodan, afirmó que el narco le pidió ser el enlace entre su organización y productores de marihuana en el Triángulo Dorado. Aseguró que Guzmán se aprovechó de su relación amorosa para pedirle que traficara marihuana y lavara dinero para su cartel.

Con esta imagen sin fecha la Fiscalía mostró a 'El Chapo' portando un rifle dorado junto a otros hombres armados durante un evento social.

Un retrato de Jesús 'Rey' Zambada, exoperador financiero y jefe de plaza del cartel de Sinaloa en la Ciudad de México. Durante el juicio describió a El Chapo, como uno de los principales líderes del cartel de Sinaloa, es uno de los narcotraficantes más poderosos de México. Afirmó que este grupo delictivo ha tenido en su nómina desde policías municipales hasta gobernadores y generales mexicanos.

Esta foto muestra una bañera que se levantaba con un sistema hidráulico, siendo la entrada secreta de un túnel que conducía al sistema de aguas residuales en la ciudad de Culiacán. El capo escapó de las autoridades mexicanas a través de este pasadizo subterráneo el 16 de febrero de 2014.

El retrato de Isaías Valdez Ríos, exguardaespaldas y piloto de 'El Chapo' Guzmán. Fue el último testigo presentado por el gobierno y contó detalladamente tres asesinados a sangre fría que habría cometido el propio mafioso hace una década. A cada una de sus víctimas, miembros de carteles rivales, les quitó la vida dándoles un tiro en la cabeza, después de interrogarles y someterles a salvajes torturas.

Una retrato de Germán Rosero, alias 'Barbas', quien fuera el enlace entre el cartel colombiano del Norte del Valle y el cartel de Sinaloa. En su declaración en el juicio detalló desde su relación criminal con Guzmán enviando varias toneladas de cocaína a México, hasta el día en que le pidió ser padrino de uno de sus hijos.

Esta fotografía muestra otra de las armas con joyas en la empuñadura, que perteneció al capo mexicano. Aparentemente fue un regalo que le hizo uno de sus socios.

Una imagen de Guzmán tomada en 1993 al ser trasladado a la prisión de alta seguridad de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. En 2015, tras su segunda recaptura, se fugó de esa misma cárcel.

Fotografías de Juan Carlos Ramírez Abadía, alias 'Chupeta' y exlíder del cartel colombiano del Norte del Valle, antes y después de varias cirugías plásticas que le deformaron el rostro. Este narcotraficante declaró en el juicio que con la ayuda de El Chapo, pudo exportar más de 400 toneladas de cocaína a EEUU y que sobornó a un equipo élite de la Policía de Colombia y a oficiales de la DEA que realizaban investigaciones en su país.

En esta imágen que la Fiscalía presentó como evidencia al jurado se observa a El Chapo portando un rifle de asalto. También mostró grabaciones telefónicas interceptadas por el FBI luego de intervenir el sistema de comunicación encriptado que utilizaba el cartel.

Una foto de Vicente Zambada, alias 'Vicentillo', hijo de El Mayo Zambada, el antiguo socio de El Chapo. En su declaración implicó a Guzmán en diversos asesinatos, supuestamente ordenados por él. Uno de estos fue el de Julio Beltrán, muerto a tiros por referirse a los líderes del cartel como unos pinches viejos que ya no tenían nada que hacer en el negocio.

Un acercamiento a las joyas incrustadas en la cacha del arma que acompañó a El Chapo durante mucho tiempo y fue una testigo silenciosa de sus atroces crímenes.

En esta imágen podemos ver al capo bailando con una mujer no identificada, se ve la misma pistola con las incrustaciones de diamantes en su cintura.

Una pistola con las siglas del capo sinaloense, JGL, y con incrustaciones de oro y diamante. Durante su declaración en la corte, Vicentillo Zambada aseguró que reconocía el arma como una de las que poseía El Chapo.

La imagen de uno de los vagones de carga preparados para transportar droga hacia Estados Unidos. La Fiscalía explicó que toneladas de cargamentos ilícitos se ocultaban dentro de contenedores cisterna que el propio cartel construía en México. Estos llegaban hasta las ciudades de Los Ángeles, Chicago y Nueva York.

Esta fotografia de 2014 muestra al agente de la DEA Víctor Vázquez cuando descendió a un túnel debajo de una de las casas de seguridad de El Chapo en Sinaloa. La imágen fue tomada justo después de que Guzmán y su amante, Lucero Guadalupe Sánchez López, escaparon de las autoridades.

La Fiscalía mostró al jurado por medio de esta fotografía uno de los métodos usados por el cartel de Sinaloa para esconder y transportar droga, bananos de plástico, los que fueron descubiertos durante una redada en Sinaloa.

En esta foto la Fiscalía mostró un alijo de armas y municiones decomisadas por las autoridades mexicanas al cartel de Sinaloa en uno de los operativos para recapturar al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera en 2014. La primera pistola a la izquierda lleva sus iniciales, JGL

Un retrato de Dámaso "El Licenciado" López, quien fue operador financiero del cartel de Sinaloa. Durante el juicio narró al menos seis asesinatos de rivales y traidores, incluyendo el de su propio primo, ordenados por El Chapo. También aseguró que la esposa de su compadre, Emma Coronel, coordinó la fuga del capo de la prisión del Altiplano en México, y culpó a los hijos del mafioso del crimen del periodista Javier Valdez.

Una cadena perpetua y 30 años más, para El Chapo pueden reducirse a una nueva fuga. A pesar de asegurar que estará encerrado en un lugar de donde no podrá salir jamás, nada esta dicho y eso puede ser algo que mantenga en alerta a las autoridades.