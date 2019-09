Le pide matrimonio bajo el agua y se ahoga

Tanzania Tanzania

Steven Weber disfrutaba de unas vacaciones junto a su novia Kenesha Antoine en Tanzania, un lugar de ensueño en el que quiso aprovechar para pedirle matrimonio de la manera más original, bajo el agua, a través de un cristal. Sin embargo, la proposición matrimonial se frustró debido a que Weber murió ahogado momentos después.

Ha sido Kenesha quien ha compartido en Facebook el vídeo de la petición de matrimonio, en la que se ve al fallecido acercando un papel contra la ventana en la que se encontraba ella, que decía lo siguiente: "No puedo contener mi respiración lo suficiente para decirte todo lo que me encanta de ti. Pero todo lo que me gusta de ti me gusta más cada día. Por favor, sé mi esposa. ¿Quieres casarte conmigo?".

Tras el mensaje, el vídeo muestra a Weber enseñándole el anillo a través del cristal, y a continuación desaparece nadando hacia arriba.

"Nunca llegamos a abrazarnos y celebrar el comienzo del resto de nuestras vidas juntos, ya que el mejor día de nuestras vidas se convirtió en el peor, en el giro más cruel del destino jamás imaginable", indicó Kenesha en el mensaje publicado en Facebook.

"Con el hecho de que disfrutamos de las experiencias más increíbles de nuestra lista de deseo en los últimos días, y de que ambos fuimos muy felices en nuestros últimos momentos juntos".

El resort en el que ocurrió el suceso ha manifestado que todos están conmocionados por la muerte de Weber, que se ahogó trágicamente mientras buceaba solo en el exterior de la sala submarina, han explicado fuentes del hotel.

"Te encontraré para casarme contigo en otra vida, y en otra, y en otra, y en otra... Te quiero mucho y siempre te querré", se despide Kenesha.