Nadador olímpico salvó a un hombre de morir ahogado

El pasado lunes el nadador olímpico italiano Filippo Magnini rescató en la playa de Cala Sinzias, Italia, a un bañista que estaba a punto de ahogarse, convirtiéndose en un héroe por su hazaña.

Según explicaron varios testigos, el hombre recién casado subió a un unicornio inflable y fue arrastrado por la corriente y, preso del pánico, cayó al agua y empezó a ahogarse. El nadador que se encontraba en el lugar con su novia, descubrió lo que ocurría, nadó hasta llegar a él y lo mantuvo a flote hasta que llegaron las asistencias.

"Sólo hice lo que tenía que hacer. El bañista estaba en peligro, estaba muy asustado", comentó Magnini a Corriere Dello Sport antes de añadir: "Cuando llegué a su altura, ni siquiera podía hablar, y no fue fácil cargarlo al bote salvavidas, tuvieron que ayudar varias personas".

Una vez en el hospital, el rescatado, Andrea Benedetto, que había contraído matrimonio dos días antes en Cagliari, habló para la BBC: "Cuando me di cuenta de lo ocurrido, lo primero que pensé fue en lo preocupado que estaría mi marido. No tuve la oportunidad de dar las gracias a Magnini y ahora no sé cómo contactar con él. Espero poderle agradecer lo que hizo en persona".

Filippo Magnini fue dos veces campeón mundial de estilo libre y hoy en día no puede participar en competiciones oficiales por su implicación en un caso de dopaje.