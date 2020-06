Lewis Hamilton critica el silencio de sus compañeros ante el racismo

Gran Bretaña Gran Bretaña

Lewis Hamilton, seis veces campeón de la Fórmula 1, criticó duramente a la comunidad de su deporte por su contundente silencio después de la muerte del estadounidense George Floyd.

El fallecimiento de Floyd, un afroestadounidense de 46 años, desarmado a manos de Policía en Mineápolis provocó protestas masivas en todo EE.UU. y más allá de sus fronteras. Muchas celebridades y deportistas, como Jadon Sancho o Michael Jordan, apoyaron las protestas pacíficas y expresaron su indignación por lo sucedido en Minesota.

En este contexto Hamilton, el primer y único campeón mundial de F1 de ascendencia negra, ha criticado a sus compañeros de la competición de automovilismo internacional más prestigiosa y popular por no hablar sobre el tema.

"Veo a aquellos que permanecen en silencio, algunos de ustedes están entre las estrellas más grandes y, sin embargo, permanecen en silencio ante la injusticia. No ha habido ninguna reacción de nadie en mi industria, que por supuesto es un deporte dominado por los blancos. Soy una de las únicas personas de color allí, todavía estoy solo", escribió el piloto de Mercedes en su cuenta de Instagram Stories.

Más tarde en su segunda publicación Hamilton aclaró que no apoyaba a los que estaban saqueando y quemando edificios, sino a aquellos que estaban protestando pacíficamente.

"No puede haber paz hasta que nuestros llamados líderes no hagan el cambio. No se trata solamente de EE.UU., es el Reino Unido, España, Italia y todos los demás. La manera de tratar a las minorías tiene que cambiar", resumió.

Al parecer el mensaje que dejó Lewis Hamilton la noche del domingo al lunes ha tenido efecto y ha motivado a sus compañeros a pronunciarse sobre el asunto.

"Para ser completamente sincero, me sentí fuera de lugar e incómodo compartiendo mis pensamientos en las redes sociales sobre toda esta situación y esta es la razón por la que no me he expresado antes. Y estaba completamente equivocado", escribió Charles Leclerc, piloto del equipo Ferrari, en su cuenta de Twitter este lunes.

Otro piloto británico, George Russell, apoyó a Charles Leclerc diciendo que a él también le parecía fuera de lugar comentar este tipo de atrocidades en público, sin embargo también tuvo que reconocer que no importa lo incómodo que sea hablar, el silencio no logra nada, y llamó a mantenerse unidos y expulsar el racismo de nuestras sociedades.

El australiano Daniel Ricciardo, quien compite por Renault y cambiará a McLaren al final de la temporada, también se unió al coro improvisado de pilotos para condenar la muerte de George Floyd: "El racismo es tóxico y debe ser afrontado no con violencia o silencio, sino con unidad y acción", apuntó en su cuenta de Instagram.