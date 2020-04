Leyes se pronuncia por adjudicación de alimentos

La autoridad edil explicó abundantemente las diferencias que existen entre una adjudicación común y una de emergencia como la de la comida para los uniformados, denunció que no le recepcionaron un memorial de apersonamiento.

“No me recibieron el memorial de apersonamiento en la Felcc, indicaron que tenían un instructivo de la Fiscalía General de no recibir causas nuevas. Por tanto no podían recibieron el documento. ¿Cómo es posible de que en la fiscalía nos digan que no están recibiendo memoriales? Y ayer recibieron una denuncia. Hicieron un allanamiento y precintado (…) Esta es una prueba del abuso e ilegalidad”, declaró.