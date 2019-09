Livia Brito perdona a su ex los engaños con otros hombres

Hace unos días Livia Brito fue vista junto a Said El Caballero Urbano, paseando muy cariñosos en una plaza al sur de la CDMX. Al respecto, una amiga de la pareja nos contó que éstos se reconciliaron luego de tres meses de haber terminado con su compromiso, y aunque la actriz no perdonaba que él la haya engañado con otros hombres, finalmente le dio otra oportunidad, pues quiere formar una familia con él.

Sin lugar a dudas, no le fue fácil perdonarlo, pero fue cediendo poco a poco, además, Livia es una mujer muy inteligente y no podía desaprovechar la vida que le ofrece Said, pues él tiene mucho dinero y la trata como reina, la complace en todo y la llena de lujos.

Ella sabía todo de Said desde que iniciaron su relación y así lo aceptó, lo que no le perdonaba es que le haya sido infiel con otros hombres, a pesar de que su relación iba muy bien. Said le juró que no la volverá a engañar, que siempre le hablará con la verdad y que no va a tirar a la basura su relación.

Hasta donde se sabe, Livia ya se quiere casar y formar una familia, y Said le puede dar la boda de sus sueños, está muy contenta por haber vuelto con él. Llegar al altar los hará olvidar el mal momento que pasaron.