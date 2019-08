Llueve en San Ignacio de Velasco tras más de dos semanas de sequía

San Ignacio de Velasco, Bolivia San Ignacio de Velasco, Bolivia

El alcalde del municipio de San Ignacio de Velasco, Moisés Salces, informó la noche de este jueves que tras más de dos semanas de sequía hoy recibieron las gotas de lluvia.

Indicó que los chubascos aislados iniciaron al promediar las 18:30 en la zona de Consuelo y luego se extendió por todo el municipio. La lluvia se da en medio de una emergencia por sequía y los incendios forestales que han afectado a más de 500.000 hectáreas de bosque en la Chiquitania cruceña.

Salces agradeció el trabajo que está realizando la Gobernación cruceña, el Ejército, además de los bomberos voluntarios que llegaron desde Tarija, Cochabamba como de la capital cruceña.

#Notivisión Pobladores reportan que la lluvia llegó al municipio de San Ignacio de Velasco la noche de este jueves. pic.twitter.com/rBbCPGI0Ng — NotivisionBO (@NotivisionBO) August 23, 2019

"Estuvimos en La Paz rogando ayuda, no llegó un barbijo, no llegó nada del Ministerio de Defensa. No se ocuparon de San Ignacio, simplemente vinieron a dar unas vueltas, a pasear en helicóptero y avionetas. Dios se ocupó de San Ignacio", criticó el edil.

Afirmó que hasta la fecha más de 160.000 hectáreas se vieron afectadas donde los agricultores se vieron perjudicados en los sembradíos. Pidió al Gobierno para que instruya al Ministerio de Defensa ayudar con la dotación de agua.