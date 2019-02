Los personajes y las historias más destacadas en QNMP

A once días del estreno del nuevo ciclo del programa Que No Me pierda, presentamos tres hechos noticiosos que fueron motivo de análisis y debate en el set del programa, desde un tema histórico e importante para Bolivia hasta un drama que consternó a toda la sociedad.

La cobertura exclusiva de La Haya, Carlos Lampe y la conmovedora historia de Chumita fueron acontecimientos que se hicieron noticia y que traspasaron fronteras, además de los personajes cuyas historias se destacaron y conmovieron a la audiencia del programa.

Aquí un resumen en el que se destaca los tres hechos que marcaron noticia a escala nacional e internacional en el país y por supuesto formó parte de la agenda informativa de QNMP. Te los mostramos:

El mes de octubre del 2018, la presentadora de QNMP, Cecilia Bellido, viajó hasta Holanda, desde ese el lugar brindó una cobertura exclusiva del histórico proceso de presentación de los alegatos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, en solicitud de una salida soberana al mar para Bolivia. La Haya rechazó categóricamente la demanda boliviana por 12 votos a 3, descartando la obligación chilena de negociar un acceso al Océano Pacífico.

Carlos Lampe, el arquero cruceño que se convirtió en noticia internacional el pasado año por su fichaje por el club argentino Boca Juniors tuvo bastante repercusión no solo en el país, sino también en Argentina en el que los programas televisivos y grandes diarios abordaron el tema y lo mantuvieron como coyuntura durante mucho tiempo. El programa logró las primeras palabras de su padre al enterarse del logro de su hijo.

El caso de Claudia y su hijo Fernando apodado "Chumita" por su parecido al jugador Alejandro Chumacero. El menor sufría de cáncer, pero detrás de este mal estaba el de su madre que llegó a estar detenida en Argentina por transportar droga; el motivo mandar dinero para curar a su hijo. A horas de su arribo a Santa Cruz fue hasta el programa QNMP donde dio a conocer su tragedia, desde entonces se impulsó una campaña solidaria que si bien no salvó la vida del niño sí logró la libertad de la madre, quien pudo darle el último adiós a "Chumita" y quedarse en Bolivia junto a sus otros hijos.