QNMP cierra un ciclo para volver totalmente renovados

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

Reinventarse. El programa de análisis y opinión, Que No Me Pierda (QNMP), ingresa desde este lunes en una 'pausa televisiva' hasta el próximo 11 de marzo. ¿El motivo? cerrar un ciclo para volver renovados y modernizados en todos sus sentidos.

La esencia de estar cerca del público y los vecinos a través de la solidaridad no se perderán, sin embargo, al margen de los debates que continuarán generándose en el programa de mayor audiencia nocturna, el próximo ciclo mostrará al público un nuevo estudio, con alta tecnología de punta que servirá para explicar los temas de coyuntura y poder 'interactuar' con la ciudadanía mediante las redes sociales.

Así lo dio a conocer la conductora de QNMP en Santa Cruz, Cecilia Bellido, en una entrevista exclusiva con La Red Uno Digital, quien manifestó, además, que con estos cambios también se hará hincapié en reportajes especiales en el futuro período. De igual manera, adelantó que desde el lunes 11 de marzo, un nuevo integrante formará parte del programa.

La reinvención no solo será en la ciudad de Santa Cruz, ya que los cambios de QNMP también se darán en La Paz y Cochabamba.

Sobre las experiencias que dejó el primer ciclo, la conductora contó que fue un crecimiento personal muy grande, ya que la dinámica del programa, que forma parte de la línea del medio, es totalmente diferente.

"Es tiempo de cambiar las cosas y de mejorar. Lo social me ha dado acercado muchísimo más a la gente, me siento más conectada con ellos mucho más de lo que antes estaba. Siempre me gustó estar conectada a la gente", expresó.

Bellido aseguró que durante esta etapa se dio espacio a todos los protagonistas y sectores de la información, hechos que han marcado a QNMP como un programa con credibilidad donde la opinión pública escucha las voces y saca sus propias conclusiones.