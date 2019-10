Lupita D'Alessio reveló encuentros ínfimos con mujeres

México México

En una entrevista, D’Alessio habló sinceramente y relató varios pasajes oscuros y de excesos que ocurrieron en el pasado, entre ellos rememoró que había disfrutado de dos relaciones con mujeres, aunque aclaró que aún prefiere a los hombres.

"Tuve dos relaciones, tuve ahí besitos, ahí encuentros. Yo era una mujer muy bella, era una mujer preciosa. Sí, de repente en el reventón se daba. Probé de todo un poco, claro, plenamente es plenamente", dijo Lupita D’Alessio, y añadió que específicamente se relacionó con dos mujeres "muy bellas", aunque no reveló sus identidades.

También dijo que pese a disfrutar de esas experiencias, siguió prefiriendo las relaciones con los hombres y enumeró sus romances más importantes: Jorge Várgas, Julio Canessa, Carlos Reinoso, Sabú y Cesar Gómez.

Otro de los temas de su etapa complicada en la vida que narró, fue cuando decidió dejar las drogas. "Qué tal que yo no hubiera tenido el carácter para salir, como José José, ya estaría muerta en este momento, estaría bajo tierra, es la verdad. Era atascada para todo, tuve muchos excesos, no tenía límite y pensaba, ‘no pasa nada’", dijo la cantante.

Luego narró el momento en el que decidió pedir ayuda, "Yo toqué fondo cuando la droga ya no me hacía ningún efecto. Vivía en un departamento chiquito para que nadie me viera. Estaba tirada en el suelo, vi la tele y ahí estaba mi hijo cantando. Lo vi y dije ‘¡basta ya! Pensé en mis hijos y su futuro e inmediatamente busqué la tarjeta de un pastor que me había dado mi hijo Ernesto y le llamé por teléfono".

D’Alessio continuó, "Luego reté a Dios, ‘si es cierto que vives, pues tómame de la mano’". El pastor la ayudó y mencionó que al principio tuvo recaídas, pero al final confesó que actualmente tiene 13 años limpia.

La cantante recibirá el Premio Grammy a la Excelencia Musical por parte de la Academia Latina de la Grabación el próximo 13 de noviembre en el Waldorf Astoria de Las Vegas, Nevada.

En entrevista con Notimex, definió el premio con las siguientes palabras: "Un regalote de Dios, pues siempre digo que cosas así vienen desde lo alto".

"Yo no canto para ganar premios, pero qué padre que con los años el Grammy haya puesto los ojos en mi trabajo. Detrás de esta presea hay muchas lágrimas, mucho trabajo y muchas desveladas; también hay muchos problemas familiares, matrimoniales, divorcios y casamientos", añadió.

Aunque mencionó que ella no persiguió el premio, cree que sí lo merece, "ya me debían un Grammy, porque tengo temas que vendieron millones de copias y aunque algunos son cóvers, yo los llevé a otro nivel. Sin embargo, nunca es tarde para que te reconozcan, la verdad es que todavía no me cae el veinte".