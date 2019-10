Thalía se tropieza en público y causa revuelo

EE.UU. EE.UU.

Thalía ha decidido compartir su nueva proeza con todos sus seguidores esto después de varios éxitos de peso internacional, y dejó muy claro que su trabajo está trayendo recompensas.

Thalia es una de esas cantantes que no deja de sorprender. No solo con sus sencillos, que son de los más escuchados, sino también por su gran trabajo como imagen social. Este año ha dado un golpe sobre la mesa en lo que se refiere a trabajar su imagen, especialmente en las redes sociales.

Aún así sus fotos y su perfil están especialmente trabajados, y es que no hay más que ver la peculiar forma de Thalia de celebrar su particular premio, con unos globos grises que se han convertido en uno de los vídeos más vistos del momento. La cantante tiene claro que no escatimará en gastos para hacer de un show cada uno de sus vídeos.

Aún restan dos meses y algunos días del año 2019, y todo apunta a que será una de las cantantes más escuchadas de los últimos dos años gracias a varios de sus sencillos. Thalia aún no ha sacado el champán para terminar de celebrar un año histórico para ella, aunque a buen seguro no tardará demasiado en hacerlo.

Ya se ha confirmado que las Navidades, y posiblemente el nuevo año traerán consigo nuevas canciones con las que seguirá haciendo que movamos el esqueleto más que nunca. Thalia es una cantante que sabe mostrar su felicidad y hacer que sus seguidores sonrían más que nadie, y eso es lo que le ha convertido en una de las artistas con más influencia social del mundo.