No importa que tan grande y poderosa sea la situación que te intimida, recuerda que hay una fuerza sobrenatural que los hijos de Dios llevamos dentro que nos hace victoriosos. Nunca pierdas la fe de que eres PODEROS@. #fuerza #strength #power #god 🚀💥🙌🏼 It does not matter how big or difficult the situation you are facing is. Remember, God gives us strength to be victorious Don’t lose hope, you are powerful!

A post shared by Thalia (@thalia) on Jun 23, 2019 at 8:32pm PDT