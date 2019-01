La famosa cantante Madonna, muy orgullosa de su hija Lourdes León, publicó una fotografía en su cuenta de Instagram, presumiendo la belleza de su primogénita en la playa: sin maquillaje, con un bikini de color violeta, y con una cerveza en la mano, posó para la imagen que ya suma casi 500 mil me gusta.

"Una chica en la playa", escribió la "Reina del Pop" al pie del retrato-refiriéndose a su hija de 22 años- y agregó los hashtags: #HijaMayor #PrimerAmor y #Lola.

Lo sorprendente una vez más para algunos usuarios, es que Lourdes rompe cualquier paradigma en cuanto a la belleza de la mujer actual. Ya el 2014, la maniquí compartió una foto en Instagram sin afeitarse debajo de los brazos y recientemente desfiló en la semana de la moda de Nueva York mostrando el vello de sus piernas.

El dúo de madre e hija busca desafiar los estándares de belleza impuestos por la sociedad.

"Yo veía cómo se tenían que comportar las chicas populares para conseguir novio", explicó la legendaria artista en una entrevista con Harper's Bazaar en 2013. "Sabía que no podría encajar con eso. Me rehusé a utilizar maquillaje y a tener un peinado específico. Me negué a depilarme. Tenía las axilas peludas".