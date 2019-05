Marea humana en Argentina vuelve a pedir legalización del aborto

El aborto legal, seguro y gratuito, es algo que vienen reclamando en Argentina, y marcará hoy la jornada con la vuelta del tema al Congreso en medio de una marea de mujeres que pedirán porque finalmente este derecho sea ley.

En una grieta visible dentro del recinto legislativo, tras avances grandes cuando se aprobó el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo por mayoría y luego se cayó en agosto del pasado año en el Senado, un grupo de legisladores pondrá otra vez esta iniciativa sobre el tapete en el recinto parlamentario.



Desde la semana última ya se siente el movimiento en twitter de la ciudadanía que pide porque sea ley la interrupción de la gestación para que así se frene las muertes de muchas mujeres que por falta de recursos se someten a este procedimiento en condiciones infrahumanas. Sin contar niñas que han sido obligadas a parir en los últimos meses que ha traído de vuelta el tema con fuerza a la luz pública.



El color verde, símbolo que identifica la lucha de mujeres y hombres de este país por el aborto legal, volverá a teñir las calles de Buenos Aires y de otras provincias en un grito colectivo, en una acción simultánea para hacer fuerza y que los congresistas lo incluyan en su agenda parlamentaria este año.

Aunque aún persisten los que se oponen a la iniciativa, los llamado pro vidas, y las posturas intransigentes en algunos casos, desde que se echó abajo la iniciativa, el pañuelo verde se ve en todas partes y no solo lo portan las féminas, también hombres en una acción que ha cobrado mayor fuerza.

Educación Sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, es la frase que retumba desde hace meses en las calles en la voz de adolescentes, jóvenes y hasta mujeres de avanzada edad.



El aborto en Argentina es un delito descrito en el Título I, Capítulo I Delitos contra la vida del Código Penal, que establece como aborto no punible el que se practicare a fin de evitar un peligro para la vida o salud de la mujer o el que interrumpiere un embarazo por violación o de un atentado contra el pudor cometido sobre una mujer demente.