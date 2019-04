Mató a su marido de 185 puñaladas tras vivir una vida de violencia

Argentina Argentina

Una mujer, que mató a su esposo violento de 185 puñaladas, habló por primera vez, tras ser excarcelada. Estuvo presa durante 15 días. Contó que era agresivo con ella, amenazó a sus hijos y la prostituía.

Paola Córdoba asesinó a su marido de toda la vida, tras vivir más de 20 años en una relación agresiva, el pasado 9 de marzo, en su casa de José C. Paz. Finalmente, comenzó a amenazarla con poner en riesgo la vida de sus cuatro pequeños que tenían en común.

Mantuvo una relación con Alberto Naiaretti desde los 15 años y él ya era mayor de edad. Ahora ella tiene 38. “Al poco tiempo me fui a vivir con él. Unos meses después empezó a cambiar”, contó la víctima, en un reportaje con María Laura Santillán.

“Nunca se lo conté a nadie, porque era mi relación con él. Yo era chica y creía que eso era normal. La primera vez que conté algo fue cuando directamente fui a hacer la primera denuncia, hace ya bastante, en 2003 o 2004”, contó.

En total, hizo 22 denuncias. La golpeaba y le decía que era para descargarse de su enojo. A su vez, la llevaba a la ruta 8, obligándola a prostituirse. Cansada de esto, comenzaron las peleas más fuertes.

“Las amenazas vinieron tiempo después. Me decía que iba a lastimar a mi nene más chiquito. Me da vergüenza todo, lo que pasó, lo que se dijo, lo que él me llevaba a hacer”, dijo. Finalmente, estuvo presa durante dos semanas, hasta que fue excarcelada.

“Ese día me dijo que no me durmiera porque esa noche lo terminaba todo. ‘Con vos y con tus hijos lo termino todo’, me advirtió, porque él cuando se enojaba no hablaba como si fueran hijos de él, hablaba como si solo fueran hijos míos. Se refería a que iba a matar a los chicos y me iba a matar a mí”, confesó.

Sobre el caso

Naiaretti fue hallado asesinado el 9 de marzo último en su casa de 18 de Octubre 889 de José C. Paz. Su esposa y su hija fueron detenidas por el crimen y confesaron haberlo cometido. Dijeron, también, que lo mataron porque hace años eran víctimas de violencia de género. Uno de los abogados de Córdoba, Javier Chirino precisó que su defendida tendrá una "libertad con reglas muy estrictas bajo la posibilidad de revocar la excarcelación".

"Tendrá que estar durante treinta días en un mismo hogar, no puede ver a sus hijos hasta que la asesora de menores así lo determine de que no haya peligro para ellos y no puede ir al lugar de los hechos ni tener trato conflictivo con los familiares del esposo", añadió.