Mauricio Soria asume la dirección técnica del “Tigre”

Súper Deportivo.- Fue un inicio de semana atípico en filas de The Strongest. Jugadores y cuerpo técnico se presentaron a trabajar con normalidad, pero todo cambió minutos después de iniciarse las prácticas. En las redes sociales circuló un comunicado oficial del club, donde se informaba que Pablo Escobar había sido destituido del cargo.

“El Club The Strongest informa que a partir de la fecha, Pablo Escobar, no es más director técnico del primer plantel. El Club The Strongest agradece sus servicios como director técnico”, señala parte del documento elaborado por los directivos del club.

Al percatarse de esta noticia, Escobar se reunió con los futbolistas para despedirse y respondió mediante su cuenta Twitter: “De esta manera me entero que fui destituido de mi cargo”, mostrando una imagen del escrito. Posteriormente el equipo se reunió con la directiva y determinó suspender entrenamientos.

“Primero le soban la espalda a Pablo y luego le clavan el puñal, eso es triste porque no debe suceder en equipos grandes y más de la manera en que se dio”, manifestó el portero Daniel Vaca. “La dirigencia no nos explicó por qué paso, para nosotros fue algo sorpresivo, pensábamos que íbamos bien”, añadió Marvin Bejarano.

Entrada la tarde, el directorio confirmó que Mauricio Soria, era el elegido para tomar las riendas del primer plantel. “No hemos firmado contrato, pero agradecemos la buena voluntad del profesor que accedió a venir mediante un acuerdo de palabra”, manifestó la presidenta Inés Quispe, quien además le pidió disculpas públicas a Escobar y remarcó que este último había recibido una advertencia tiempo atrás.

Soria arribó al Complejo Rafael Mendoza Castellón a las 18:35 y media hora después era presentado como flamante DT. “Estoy contento de volver a vestir la camiseta de The Strongest después de salir bicampeón como futbolista y campeón como entrenador”, aseveró.

La primera determinación de Soria fue convocar a los jugadores para comandar su primer entrenamiento nocturno previo al encuentro con Sport Boys, programado para este miércoles (20:30), en Warnes.

De este modo llegó a su final una relación que venía dilatándose hace varias semanas. En reiteradas oportunidades Escobar había deslindado responsabilidades respecto a una sequía de títulos en filas gualdinegras, mientras las críticas a su trabajo sumaban y hoy desembocaron en ruptura definitiva.



Periodista.- Ángela Apaza