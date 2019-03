Mayra presionó el botón dorado a la canción más complicada de Factor X

Nervios, tensión y mucho talento, fue lo que se vivió en Factor X, etapa Súper Sillas de la categoría Chicas a cargo de Mayra González, quien quedó sorprendida por la interpretación de Fabiana Valdivia con el tema Will Always Love You de Whitney Houston.

La joven de apenas 15 años de edad de apariencia frágil pero fuerte al momento de cantar, dejó a su mentora y jueces boquiabiertos con semejante talento a tan tierna edad. "Me siento tan orgullosa de ti, eres la menor de las integrantes de mi categoría y acabas de cantar una de las canciones más complicadas de la historia musical", ponderó Mayra, antes de levantarse y presionar el botón dorado para darle el paso directo a las galas en vivo de Factor X.

Mira cómo fue este espectacular momento:

Esta noche, queda pendiente la consolidación del grupo Chicas pero solo queda un puesto y más seis participantes por presentarse. No te pierdas hoy la culminación de esta categoría.