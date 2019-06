Menotti y Ruggeri reinician pelea mediática por la selección argentina

Lo último que ha acontecido en este tiempo es el enfrentamiento de declaraciones cruzadas, acusaciones y menosprecios entre César Luis Menotti, Director de Selecciones Nacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Óscar Ruggeri, campeón del mundo con Argentina en Méjico 1986.

Menotti se dirigió a Ruggeri y le recomendó "leete un libro y ocupate de tu hija en el programa Bailando" mientras que Ruggeri, descargó toda su artillería contestándole en directo.

Menotti, muy duro con el Cabezón: "No me interesa lo que diga Ruggeri. Estuvo diez años comiendo asado en el predio. Hoy es un periodista y no tiene ningún peso más que ese".

Y Ruggeri continúa con palabras como ​"Sí, estoy con los periodistas. ¿Y cuál es tu problema, si yo tengo libertad absoluta para decir lo que quiera en este programa? Si vos estuviste ocho años con periodistas que se te arrodillaban, que te escribían todo a favor. Vos escribís, ¿O no escribís para un medio? ¿Vos podés y yo no puedo estar sentado acá? ¡Qué lindo que sos! Es increíble. Las cosas que decís, las cosas que hacés. Ahora me cansaste".

"MENOTTI, DEJÁ DE VERSEAR, SOS UN VAGO" Oscar Ruggeri salió al cruce del actual director de selecciones.

"Yo quiero estar con vos. Decime dónde querés. Voy al predio todos los días si querés. Porque vos sos Director de Selecciones, no sos manager. Entraste con ese cargo en la AFA y no con el de manager. Porque acordate que manager en ese momento era mi amigo (Jorge) Burruchaga. Y no tuviste ni la cara para llamarlo y decirle Burru, ¿vamos a hacerlo en conjunto para que a la selección le vaya bien?' Te pusieron otro cargo porque ya había una persona trabajando como manager. ¡Dios! Son genios ustedes, leedores de libros. Yo no leí tantos libros, pero te miro a la cara y te digo las cosas como son.

Al parecer la pelea continuará, así que tendremos muchos capítulos más de esta novela de nunca acabar.