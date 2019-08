La Paz, Bolivia La Paz, Bolivia

El candidato a la presidencia por la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, afirmó que la mañana de este viernes recibió una orden de la Fiscalía de La Paz para presentarse a declarar sobre el proyecto de capitalización y privatización en su gobierno.

"Se trata de una citación que me hace la Vicepresidencia de Álvaro García Linera, ¿sobre qué tema? sobre el tema de capitalización y privatización. Uno, dos, tres, cuatro, cinco acusaciones, ya no sé cuántas tengo en contra. ¿Privatización y capitalización en mi gobierno? no privaticé una hoja de un árbol de este país", expresó Mesa.

El candidato criticó al sistema judicial y al Gobierno por acosarlo "permanentemente" sobre la capitalización, y por realizar una guerra sucia junto a sus seguidores en esta época electoral.

"Les vuelvo a decir que aquí estoy, aquí voy a estar en la campaña, aquí voy a seguir con ustedes para derrotarlo democráticamente", finalizó Mesa.

Sigue la guerra sucia del MAS. Ahora me convocan a otro juicio.



Aquí seguiré peleando democráticamente con ustedes para derrotarlos en las urnas, porque después de 13 años #YaEsDemasiado. pic.twitter.com/Zr1H6Ulw5e — Carlos D. Mesa Gisbert (@carlosdmesag) August 9, 2019

La aclaración del también expresidente del país la dio a conocer en horas de la tarde mediante un video difundido en su cuenta Twitter, después que fue cuestionado por varios medios de comunicación porque evadió el requerimiento de la prensa cuando salía de un medio escrito.

Una de las interrogantes era sobre el supuesto pago de 1,2 millones de dólares como pago por aceptar ser candidato a la vicepresidencia en las elecciones de 2002.