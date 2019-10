Mesa pide abrir un espacio para debatir sobre el federalismo

El Alto, Bolivia El Alto, Bolivia

Después del Cabildo cruceño en el que además de otros puntos se determinó encaminar al país hacia el federalismo, el candidato presidencial por la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, manifestó que "no hay que tenerle miedo" al debate sobre el modelo federal, y que no debe ser una decisión solo de Santa Cruz, sino de los otros ocho departamentos del país.

"Recordar que el cabildo es un instrumento reconocido por la Constitución, por lo tanto, es un debate abierto y legítimo que tiene que ser parte no solo de la decisión cruceña que es fundamental, sino de la decisión de los otros ocho departamentos. Este es un debate que no hay que tenerle miedo y hay que abrir un espacio de discusión", sostuvo Mesa en El Alto ante medios paceños.

Mesa participó el sábado de una marcha electoral en la ciudad de El Alto, donde ratificó que están en el "camino a ganar las elecciones del 20 de octubre". De acuerdo a algunas encuestas es el segundo favorito, con posibilidades de llevar al candidato del MAS, Evo Morales, a un balotaje.

El expresidente de Bolivia destacó que el pueblo cruceño habló a nombre de todos los bolivianos al dirigirse al Jefe del Estado: "Cuando le dijo basta Evo Morales, que no acepta su proceso autoritario camino a la dictadura y que están cansados de la arbitrariedad. Y le ha recordado que el 21 de febrero (21 F) es vinculante y mandatario y ha ratificado que el 20 de octubre se le volverá a decir no a Evo Morales".

"Le vamos a decir No el 20 de octubre, No a Evo Morales, No a García Linera, ese proyecto está agotado", sostuvo el candidato.

En otro tema, compartió la determinación sobre la declaración de desastre nacional a la Chiquitanía, además de la abrogación de la ley 741, el Decreto Supremo 3973, la revisión de normativas del INRA y la ABT que atentan contra la naturaleza.

Por su parte el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, escribió en Twitter que esta posición denota "Oportunismo y contradicción: Mesa dice que hay que debatir propuesta federalista sin miedo; mientras su socio Revilla rechaza esa medida por no estar en la CPE. Será como en el tema Incahuasi, en un par de días Mesa se retractará".