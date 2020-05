Mike Tyson revela cómo la dieta vegana lo sacó de las drogas

Mike Tyson, admitió sentirse "en la mejor forma de su vida". "Convertirme en vegano me ha dado la oportunidad de vivir una vida sana. Estaba tan congestionado de todas las drogas y cocaína que difícilmente podía respirar", admitió. Además, en el momento que se pasó al veganismo redujo considerablemente sus problemas de tensión o artritis, según él mismo confiesa.

Tyson se está preparando su vuelta a los rings en una reedición de su combate contra Holyfield y en unas imágenes que han salido del estadounidense sin camiseta se muestra que, a sus 53 años, 'Iron Mike' está en plena forma.

Los rumores de volver a ver a Tyson en un ring crecen como la espuma y su última actividad en redes sociales hace pensar que se está preparando para su primer combate desde 2005. Sin embargo, desde entonces la vida del afamado boxeador ha sido una montaña rusa que tocó fondo en 2009, cuando se declaró adicto a la cocaína.

En 2013, en una entrevista con Oprah Winfrey, Tyson habló sobre su transformación y su decisión de comenzar a ser vegano. "Mi vida es distinta y tengo estabilidad. No tomo drogas. No estoy en las calles o en discotecas y todo lo que hago en mi vida está estructurado alrededor del desarrollo de mi vida y mi familia", dijo.

Tyson se entrena ahora con Rafael Cordeiro, afamado preparador físico en la MMA, quien confirma el magnífico estado de forma en el que está el boxeador. "No sabía qué esperar de una persona que no ha boxeado desde hace casi diez año. No me esperaba ver lo que ví: un hombre con la misma velocidad y potencia que un chaval de 21 o 22 años", revela.