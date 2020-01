Min. de Comunicación: "En Bolivia está garantizada la libertad de prensa"

La ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, aseguró el sábado que en Bolivia está garantizada la libertad de prensa luego de casi 14 años en que los medios estuvieron bajo el control autoritario y político del expresidente Evo Morales.



"Hay libertad de prensa para todos, incluso hay radios que están tratando de llamar a la violencia y siguen funcionando. La libertad de prensa, la libertad de todos los ciudadanos está garantizada en el país", dijo.



Lizárraga negó una supuesta censura y amenaza contra la libertad de expresión por parte del Gobierno, como manifestaron los detractores de la presidenta Jeanine Áñez.



"Ustedes mismos pueden abordar cualquier tema con las autoridades de Gobierno y no van a ser cuestionados, se respira ya un aire de libertad en nuestro país y eso es lo más importante, es el huracán de la libertad de expresión", señaló.



Mientras el país vive un momento de transición hacia la prensa libre, Lizárraga explicó que las investigaciones contra un conglomerado de medios implicados en ilícitos continúan su curso en la Justicia.



"No es solamente esta persona (Marcelo Hurtado) la que tiene que realizar declaraciones", dijo en alusión a la aprehensión del presidente del directorio de la red ATB, quien fue denunciado por el senador Oscar Ortiz, de Unidad Demócrata.



Respecto a la situación de la televisora Abya Yala, la autoridad indicó que ese medio no tiene licencia y que figuraba como una fundación a la que el anterior gobierno también desembolsó millones de recursos al margen de las leyes.



"Han escapado todos los que estaban a la cabeza de Abya Yala, entre ellos la señora Amanda Dávila (...), la hemos visto en Argentina junto con la exministra Gisela López. Ambas saben toda la corrupción que han montado en sus gestiones y cómo han sometido a medios de comunicación y han hecho que se pierda la libertad de expresión", remarcó.