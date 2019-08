La Paz, Bolivia La Paz, Bolivia

La ministra de Salud, Gabriela Montaño, informó que el lunes, luego de cinco meses de reuniones, firmará con la Gobernación de Santa Cruz el convenio intergubernativo para la implementación del Sistema Único de Salud (SUS).

El SUS fue lanzado en febrero y Santa Cruz era la única región que se resistía a la firma del convenio con el Gobierno después observar algunas cuestiones, entre ellas el financiamiento y la responsabilidad de los ítems para los profesionales médicos en las provincias, entre otras.

"Por fin, mañana (lunes) vamos a firmar el convenio con Santa Cruz, cosa que me alegra muchísimo", anunció en una entrevista con los medios estatales.

Oscar Urenda, secretario de Salud de la Gobernación cruceña, manifestó el pasado viernes durante una reunión con el Ministerio de Salud cerraron el tema financiero y que se estaban centrando en los detalles administrativos de la dotación del personal, el pago de la deuda de la atención médica prestada desde marzo hasta la fecha, el reemplazo de los eventuales y en el tema jurídico.

Montaño dijo que el convenio que firmará con la Gobernación de Santa Cruz se encuentra dentro del marco normativo suscrito con las otras ocho gobernaciones del país.

"Las condiciones que estamos dando a las otras ocho gobernaciones la estamos dando también a Santa Cruz, es lo correcto, tenemos que ser equilibrados y equitativos con todos los bolivianos en cualquier parte del país", sostuvo.

La ministra explicó que ese convenio permitirá canalizar ítems, medicamentos y equipamiento a hospitales de tercer nivel, entre otras medidas para mejorar la atención a los pacientes. Aclaró que esa intervención del Gobierno no quiere decir que los gobiernos departamentales y municipales "levanten las manos" en el tema salud.

"Eso no es así, tenemos que seguir trabajando todos, invirtiendo, por lo menos los gobiernos subnacionales deben seguir invirtiendo lo que invertían antes o más, no pueden invertir menos, levantar las manos y decir que me pasen los contratos que yo tengo a ítems cubiertos por el TGN (Tesoro General de la Nación), porque no sería correcto, no aumentaríamos así ni un médico más en el sistema de salud", aseveró.