Ministro de Justicia pide informe al Fiscal General sobre caso Vallejos

Álvaro Coímbra, ministro de Justicia, solicitó al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, un informe sobre las actuaciones en el caso de Dora Vallejos, investigada por el enriquecimiento ilícito de 150 millones de dólares.



"Como actuamos de buena fe estamos solicitando al Fiscal General un informe minucioso de todas las actuaciones que el Ministerio Público (tuvo) en este caso", afirmó la autoridad.



Coímbra manifestó que en ese caso "no se hizo un trabajo correcto" y es una situación preocupante. "En su momento se solicitó a la Fiscalía que se hagan las diligencias y actuaciones lo más rápido posible", sostuvo.



"No hemos recibida esa respuesta, creemos desde nuestro punto de vista que el Ministerio Público no actuó con rapidez, con la celeridad, e inmediatez que debe cumplirse en estos casos", enfatizó.



A juicio del ministro se debió hacer una "acción directa", en contra de Vallejos, quien en menos de seis años logró un patrimonio de 150 millones de dólares.



Esta tarde, Vallejos se presentó ante las autoridades policiales, tras su detención, fue remitida a Fiscalía Antinarcóticos; sin embargo, no quiso emitir declaraciones, y finalmente fue aprehendida y enviada a la FELCN, lugar donde esperará su audiencia de medidas cautelares.