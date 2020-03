Ministro López molesto por deficiente control en Puerto Quijarro

La tarde de este jueves circuló por las redes sociales un vídeo de la visita del ministro de Defensa, Fernando López Julio a Puerto Quijarro, punto fronterizo con Brasil, donde se lo ve molesto por la falta de control en el lugar

“No puede ser que las flotas lleguen y hagan lo que les dé la gana, no puede ser. Tomemos conciencia, les digo a todas las autoridades y pueblo en general, tomemos conciencia, esto no es un juego, no es joda, y esto es un chiste como frontera, no nos sirve de nada estar de seis de la tarde a cinco de la mañana encerrados cuando aquí pasa quien le da la gana", aseveró la autoridad.