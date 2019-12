Modelo cochabambina muere por presunta mala praxis médica

La joven modelo cochabambina, Nataly Céspedes de 26 años, perdió la vida víctima de una presunta negligencia médica, en una clínica privada de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

La joven viajó a la ciudad de Santa Cruz para realizarse una lipoescultura y falleció con un paro cardíaco por complicaciones durante el procedimiento. Fuentes cercanas a la víctima indicaron que la modelo se preparaba para participar en la siguiente versión del Miss Cochabamba 2020 en febrero.

A partir de este trágico hecho se conoció que el médico Alexander Richard Ch. está prófugo, tiene más de 11 procesos penales y tres mandamientos de aprehensión, según informó la abogada de la familia.

Según la Sociedad de Cirugía Plástica de Cochabamba, el presunto autor del hecho no es cirujano plástico y tampoco cuenta con una especialidad reconocida por el Colegio Médico de Bolivia.

Caballero pide que se realice una segunda autopsia, pues el informe del médico forense en Santa Cruz es muy escueto. “No ha sido auxiliada oportunamente, el informe médico forense no establece la causa directa la de muerte de Nataly”.

Nataly C. viajó a Santa Cruz el día de Navidad sin avisar a que se realizaría una cirugía y con el pretexto de que haría un viaje de “negocios”. Por su parte, la familia de la víctima pide justicia e inicia un proceso penal por el delito de homicidio por mala práctica médica.

Tristeza y dolor en su entierro, su padre no encuentra consuelo para la pérdida. “Llegamos el viernes directamente a la morgue, estudiaba comunicación, además se dedicaba al modelaje, se estaba preparando para el Miss Cochabamba, no sé quién la incitó a esta operación, mi hija no necesitaba (…) Quiero justicia”, contó en medio de lágrimas.