Montes: “A nuestro jugador le falta mucho profesionalismo” 

Súper Deportivo.- Héctor Montes, directivo federativo, asegura que la dirigencia se encuentra molesta tras efectuarse una de las peores actuaciones del seleccionado en Copa América y criticó la actitud de los líderes del plantel.

“No todos están fijándose en la billetera, como dijo el presidente (César Salinas), pero hay gente sí. A pesar de que están cobrando sueldo en los clubes, están pensando en el premio. Hay malos líderes dentro del equipo, pero rescato mucho a otra parte que debería trabajársela para que no se malee. Que tenga un sentido económico como cualquier empleado y también interés de vestir una camiseta en la selección”, sentenció.

“A nuestro jugador le falta mucho profesionalismo. Quieren cobrar como los jugadores de afuera, pero no quieren trabajar en doble turno, no quieren trabajar como lo hacen en otras instituciones. En este momento los dirigentes estamos molestos; ¡cómo no vamos a estar molestos después de la peor Copa América!”, finalizó.

Las declaraciones de Montes se efectuaron, tras la entrevista realizada al futbolista Fernando Saucedo, donde remarcó su frustración y desacreditó a la directiva por sus ácidas criticas al plantel.

Periodista.- Ángela Apaza