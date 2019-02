Estados Unidos Estados Unidos

El suyo fue uno de los besos más icónicos del siglo XX. George Mendonsa era un joven marinero que paseaba por Nueva York el 14 de agosto de 1945. Ese día, Japón anunció su rendición, y en un ambiente de fiesta y alegría en las calles por el final de la guerra, Mendonsa se cruzó con una enfermera en pleno Times Square y la besó.

La imagen fue captada por el fotógrafo Alfred Eisenstaedt y apareció en la portada de la revista 'Life'. La enfermera, Greta Zimmmer Friedman, una ayudante de dentista vestida con un uniforme de enfermera, el 14 de agosto de 1945, día conocido como el Dia de la Victoria sobre Japón, momento en el que el país asiático se rindió frente a los estadounidenses.

Mendonsa, un pescador jubilado que vivía en el estado de Rhode Island, ha fallecido este domingo a los 95 años. Él era el único superviviente de la famosa imagen, después de que en 2016 falleciera Greta Zimmer Friedman, la enfermera coprotagonista.

Pasaron muchos años hasta que se conoció la identidad de las dos personas retratadas. Solo a partir de 1980, cuando ‘Life’ pidió ayuda para identificarlos, comenzó a resolverse el misterio. Muchos estadounidenses aseguraron que eran los protagonistas del famoso beso, pero no fue hasta 2012 cuando un libro publicado entonces dio pruebas de que la joven era la asistente dental, entonces de 21 años, una judía de origen austriaca cuyos padres habían muerto en el Holocausto, y que en un principio se pensaba que era enfermera.

Ella misma, cuando descubrió la foto, se dirigió a la revista ‘Life’ para pedirla; pudo citarse con el fotógrafo Eisentaedt. Años después, recordaría: "De repente, me agarró un marinero. No fue tanto un beso como un acto de celebración: él ya no tenía que volver al frente donde había combatido en el Pacífico. Me tomó en brazos porque me vio vestida como una enfermera y estaba agradecido a todas las enfermeras. No fue algo romántico, sino una forma de decir: “Gracias a Dios, la guerra ha terminado”.

Tras revelarse sus identidades, la cadena de televisión CBS reunió a la pareja para un programa especial. Allí Mendonsa contó también cómo acabó tomando a Zimmer entre sus brazos: "Acababa de regresar del Pacífico. Fui con una amiga a un ‘show’ a Radio City Hall, cuando interrumpieron para decir que la guerra había acabado. Salí fuera, estaba exultante, vi a una enfermera y la besé por pura alegría. También porque había tomado unas copas".