Muere un bebé mientras su madre se prostituía

Una tragedia familiar sacude a Uruguay, después de la muerte de un bebé de cinco meses al cuidado de su hermana de 12 años en ausencia de su madre que salió a prostituirse.

Natalie R. declaró ante la Fiscalía uruguaya lo ocurrido en la noche en la que dejó a sus cuatro hijos solos en la localidad de Ciudad del Plata. La mujer, de 28 años, trabaja como prostituta para ganarse la vida y este sábado sucedió lo peor: su bebé murió cuando ella había dejado su hogar.

De acuerdo a lo que publicó El País, la fiscal Flavia Cedrez le preguntó qué determinó que saliera de su domicilio. "Yo no tenía que haberlos dejado solos pero lo hice porque no tenía un peso", expresó.

Luego relató lo que sucedió esa noche: "Yo dudaba en ir o no ir. Me ofrecieron un buen dinero. Entonces mi hija de 12 años me dijo que fuera, que ella se quedaba cuidando a sus hermanos. Por eso fui".