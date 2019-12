La Paz, Bolivia La Paz, Bolivia

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, aseguró esta jornada que el expresidente Evo Morales no cuenta con una orden de aprehensión y que puede ingresar libremente en el país, empero, dejó en claro que si la justicia lo requiere se deberá cumplir la disposición.

La autoridad gubernamental expresó que no le preocupa que la campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS) se dirija desde Argentina, lugar donde Morales se instaló junto a Álvaro García Linera y tres de sus exministros. Indicó que el exmandatario tendrá que liderar la campaña del MAS “calladito” o por “whatsappito”.

"El señor Evo Morales está denunciado por varios delitos, mientras no salga una orden de apremio pues nadie lo puede molestar, ni incomodar. Pero cuando salga (orden de aprehensión) puedan estar seguro todos que lo vamos a hacer cumplir", afirmó en conferencia de prensa.

Murillo consideró bueno que Evo encabece la campaña de su partido, puesto que su intervención agudizará la situación del MAS y sus votos serán afectados.

Asimismo, la autoridad de Estado dijo que recibió llamadas de varios parlamentarios, que viajaron a Argentina para reunirse con Morales, por cuanto la autoridad puntualizó “no tenemos ningún problema”.

“Los parlamentarios y la gente que aún cree en Evo Morales pueden moverse, ir y visitarlo, nosotros no tenemos ningún problema mientras no violen la ley, y en especial no estén instigando ni haciendo sedición en el país, eso no lo vamos a permitir y vamos actuar con la mayor dureza posible”, remarcó.