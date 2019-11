Murillo: "Extranjeros que pretenden incendiar el país, son vigilados"

El ministro de Gobierno Arturo Murillo, advirtió a los extranjeros que lleguen al país con la pretensión de incendiarlo anden "con cuidado" porque son vigilados.



"Recomendamos a aquellos extranjeros que están llegando al país, hechos a las mansas palomitas a promover actos terroristas e incendiar el país, que anden con cuidado, que son vigilados", afirmó el ministro.



Hace algunas horas, la "delegación de solidaridad con el pueblo boliviano" llegó desde Buenos Aires y está liderada por el dirigente social Juan Grabois, quien expresó abiertamente su respaldo al expresidente Evo Morales.



Ante estas declaraciones Murillo expresó que al primer paso en falso que den esos extranjeros en actos de terrorismo y sedición "se las verán con la Policía, quienes está alerta y tiene orden de no permitir que se dañe al país".



"Tenemos que cuidar a los 11 millones de bolivianos, no hay tolerancia con el terrorismo y sedición, ni con los movimientos armados, cero tolerancia", insistió.



Por su parte, el viceministro de Seguridad Ciudadanía, Wilson Santamaría, dijo que hay indicios de presencia de grupos irregulares en Bolivia. Recordó que en el conflicto social y político que vivió el país se aprehendió a extranjeros que portaban uniforme policial de Bolivia y armas de fuego.



Quienes vienen a Bolivia no pueden promover actividades de agitación a la violencia, intentar romper la paz social de Bolivia, eso no se permitirá y serán puestos en frontera", puntualizó el viceministro.



Sin embargo, garantizó la permanencia de los extranjeros que vienen con fines turísticos, a trabajar o invertir a Bolivia.