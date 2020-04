Murillo pide que Loza sea citado porque ve “proteccionismo” del narcotráfico

Cochabamba, Bolivia Cochabamba, Bolivia

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, conminó a la Fiscalía a convocar al dirigente cocalero, Leonardo Loza, por el caso de los precursores decomisados por la fuerza antidroga el pasado viernes, en el retén de Locatal.

"He pedido a mi equipo de abogados que el señor (Leonardo) Loza sea citado a declarar, porque veo proteccionismo al narcotráfico y no lo voy a permitir. El señor Loza se está pasando de vivo y conmigo no hay viveza", afirmó la autoridad.

La pasada semana, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) desbarató fábricas de cocaína, constató el traslado de precursores y detuvo a 10 personas, durante un operativo policial.

Ante esta intervención, Loza afirmó que los más de 43 mil litros de gasolina y diésel secuestrados por las fuerzas del orden antinarcóticos, estaban destinados para ser usados como combustible en ventiladores de los criaderos de peces, instalados en el Trópico de Cochabamba.

"Que no me venga a meter los dedos a la boca, no están hablando con un masista, están hablando un tipo que ha hecho empresas 20 años en el Chapare", expresó Murillo.

"La mayoría (de las lagunas de peces) no tiene ventiladores, porque la precipitación pluvial en el Chapare es una de las más grandes del mundo y por eso se ventilan solas. Los que tienen ventiladores, que son muy pocos, utilizan energía eléctrica, porque es más económica", agregó.