Cochabamba, Bolivia Cochabamba, Bolivia

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, planteó la tarde de este viernes evaluar la posibilidad de ingresar "aviones de guerra" para controlar el Chapare, en caso de que haya una "arremetida" del narcotráfico.

"No se va a aflojar (en la lucha contra el narcotráfico), todo lo contrario, se va a fortalecer esto. Es más, yo hablé con el Ministro de Defensa y le he dicho que si hubiera alguna arremetida o algo más fuerte metamos aviones de guerra al Chapare y no permitamos que estas zonas sean tomadas por el narcotráfico", manifestó la autoridad en entrevista con radio Panamericana.

La sugerencia del titular de Gobierno se da luego que una patrulla de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) fue emboscada la noche del jueves en la localidad cochabambina de Entre Ríos, donde se desató una balacera, al cabo de la cual las fuerzas del orden detuvieron a 13 personas armadas.

"No vamos a permitir que estas zonas (del Trópico de Cochabamba) sean tomadas por el narcotráfico. No vamos a retroceder un milímetro, con nosotros no se juega, nosotros estamos para eliminar al narcotráfico y al coronavirus", sostuvo.

La semana pasada, uniformados de las fuerzas del orden fueron expulsados violentamente por cocaleros de la población de Shinahota y se dispuso también su repliegue de Chimoré y Villa Tunari.

Sin embargo, este jueves tras un acuerdo entre autoridades municipales y algunos dirigentes, se posibilitó el retorno de los uniformados. 92 agentes fueron desplegados para que brinden seguridad, sobre todo a entidades financieras que pagan los bonos dispuestos por el Gobierno ante la emergencia de Covid-19.