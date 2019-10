Murió Patrick Day, el boxeador que estaba en coma tras nocaut

EE.UU. EE.UU.

Este miércoles se lamentó la muerte del boxeador Patrick Day, quien había perdido una pelea por nocaut el fin de semana pasado y que estaba internado en el hospital Northwestern Memorial de Chicago desde ese día. Más allá de ser rivales en el ring, su contrincante pidió el martes que recen por él.

El norteamericano estaba inconsciente cuando abandonó el ring en camilla y fue trasladado en ambulancia, donde sufrió una convulsión y necesitó un tubo de respiración una vez llegó al hospital.

Charles Conwell, dominaba la pelea, tumbando a Day en el cuarto y octavo round y luego soltando un derechazo en la décima que hizo que su contrincante se tambaleara. Segundos después, sacudió a su rival con un gancho de izquierda, este cayó hacia atrás y su cabeza rebotó en el cuadrilátero.

El árbitro Celestino Ruiz suspendió la pelea tras un minuto y 46 segundos de asalto. Day permaneció en el piso durante varios minutos y recibió tratamiento médico antes de ser traslado al hospital.

El martes, Conwell había escrito una carta para contar sus sensaciones tras haber dejado en ese momento en coma a Day.

"Esta es la última vez que hablo sobre la situación por ser un tema delicado, no solo para su familia y amigos, sino también para mí y para el deporte del boxeo...

Querido Patrick Day, nunca quise que esto te pasara. Lo que siempre quise fue ganar. Si pudiera volver atrás, haría todo para que esto no sucediera. Repito la pelea una y otra vez en mi cabeza y pienso qué pasaría si esto nunca hubiese pasado y por qué te sucedió a ti. No puedo dejar de pensar en eso. Recé muchas veces y derramé muchas lágrimas, porque no podía imaginarme cómo se sentirían mis familiares y amigos si esto me hubiera pasado a mi...

Te veo en todas partes y todo lo que escucho son cosas maravillosas sobre ti. Pensé en dejar el boxeo pero sé que no querrías eso. Sé que fuiste un luchador de corazón, así que decidí no solo pelear sino ganar el título, porque eso es lo que hubieras querido tu, y eso es lo que quiero yo. Te tomaré como una motivación para mí todos los días, y siempre dejaré todo en el ring".