Nicolás Maduro rompe relaciones diplomáticas con Estados Unidos

El presidente Nicolás Maduro, anunció hoy la ruptura de las relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno de EEUU y dio 72 horas a la delegación norteamericana para que abandone Venezuela.

En un discurso ante una multitud desde el balcón del Palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Maduro dio a conocer la decisión poco después de que el gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump, reconociera al jefe legislativo, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela.

"He decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. ¡Fuera! Se van de Venezuela, ¡aquí hay dignidad carajo!", expresó el mandatario venezolano.

Maduro acusó a EEUU de intentar derrocarlo del poder y de intentar "imponer un presidente títere" en Venezuela, por lo que advirtió que irán "al combate".

"Pretenden gobernar Venezuela desde Washington (...) No queremos volver al siglo XX de intervenciones gringas. El pueblo le dice no al golpismo, no al intervencionismo y al golpismo, Aquí no se rinde nadie, aquí vamos al combate", añadió ante sus seguidores.

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, pidió hoy al mandatario venezolano, que renuncie ante la existencia de un nuevo "líder legítimo que refleja la voluntad del pueblo venezolano", en referencia al opositor Juan Guaidó.

La crisis política en Venezuela se agudizó el pasado 10 de enero, cuando Maduro inició un segundo mandato que la oposición y gran parte de la comunidad internacional no reconocen porque consideran que es fruto de un proceso electoral fraudulento que culminó con la votación del 20 de mayo.

La Asamblea Nacional aprobó cinco días después una resolución en la que define a Maduro como un "usurpador" del cargo y se arroga el Poder Ejecutivo, pero hasta ahora no había designado expresamente a Guaidó como nuevo presidente de Venezuela.