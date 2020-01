Niegan acción de libertad a Carlos Romero

El Juez Onceavo de Partido y Sentencia Penal en La Paz negó este jueves la acción de libertad presentada por el exministro Carlos Romero dentro del caso de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn).

Así mismo aseguró declararse “perseguido político”.

La exautoridad aseveró ante el juez, en la audiencia, que existen presuntas irregularidades en la manera en la que se llevó la citación.

"Me notificaron con un papel y no adjuntaron el expediente de la ampliación del proceso. ¿Sabe por qué demoraron del 27 de diciembre a 6 de enero? porque no tenían elementos, porque esa demanda no cumple requisitos legales, es una demanda defectuosa. La diputada Rosemary no ha tenido la honestidad, ética, ¡que adjunte una prueba, no tiene ni una prueba, no señala un indicio", aseveró.