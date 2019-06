Niegan libertad para adolescente que mató y quemó a su padrastro

La audiencia de cesación a la detención preventiva, de la menor que asesinó y quemó al peruano Carlos Pimentel, se desarrolló en el municipio de Quillacollo, la abogada no pudo demostrar los elementos arraigadores para conseguir las medidas sustitutivas a la detención preventiva.

Por lo tanto la adolescente permanecerá recluida en el centro de infractores “Cometa”, los dos hermanos del peruano Pimentel indicaron que tienen más evidencias para presentar ante la fiscalía y mantienen su versión de que el asesinato fue planificado.

La madre de la acusada aseguró que las declaraciones de los familiares de su ex pareja son totalmente falsas e indicó que al momento del asesinato ella se encontraba en Perú.

“Por mi defensa propia mamá, hice algo feo, me defendí, lo maté (…) Mi hija me dice que ya no quiere existir, me quiero suicidar dice, yo tengo miedo que le pase alguna cosa en las noches”, relató la madre de la menor en medio de lágrimas.

La Fiscalía postergó la reconstrucción de los hechos, debido a que uno de los implicados en el caso no se presentó, se trataría de la pareja de la adolescente, que estuvo recluido en el penal de “San Sebastián Varones”.