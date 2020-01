Ninel Conde responde a las críticas sobre su nuevo rostro

La cantante Ninel Conde en las redes sorprendió a más de un seguidor con el aspecto de su rostro tras mostrar un nuevo aspecto, motivo por el cual los usuarios no tardaron en criticarla como lucía, hinchada, deforme, que tenía mucho bótox, e incluso la compararon con la actriz lyn May.

Tras mostrar su nueva cara, los cibernautas le hicieron varios memes y hasta comentaron que se "perjudicó", ya que no parece la Ninel de antes.

En un video promocional de Suelta La Sopa, la cantante mostró pronunciados pómulos, mentón y labios, lo que hacía que sus ojos se vieran pequeños, lo que asombró a propios y extraños. Lo que le piden a Ninel es que ya pare con sus cirugías plásticas.

Por esto fue que, a través de una transmisión en su cuenta de Instagram, Ninel hizo referencia a las burlas y los comentarios negativos que recibió acerca de su rostro.

“Estoy bien, no tengo nada, me pidieron un video para avisar que iba a estar en un programa y yo lo grabé en el baño de mi casa, de abajo para arriba con una luz que no es para grabar, porque jamás me imaginé que le iban a estar buscándole el arroz negro a la sopa. Entonces estaba con un tratamiento porque tenía la espalda lastimada desde que fui a esquiar”, señaló Ninel.