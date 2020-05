Niño, 11 años, acaba de romper el récord de 21 años de rampa vertical de Tony Hawk

Un niño brasileño de 11 años, Gui Khury, ha hecho historia en el skateboard al convertirse en la primera persona en aterrizar bien después de dar tres vueltas sobre sí mismo (1.080º) en una rampa vertical, logro que ha conseguido más de dos décadas después de que Tony Hawk completara por primera vez dos giros y medio (900º).

“¡¡¡¡1080 !!!! No tengo palabras para explicar lo que acaba de pasar”, escribió Khury en las redes sociales tras realizar esa actuación sin precedentes en el mundo del monopatín. En el siguiente enlace puede verse el salto de Khury.

BREAKING: Gui Khury just became the first skateboarder in history to land a 1080 on a vert ramp! The Brazilian #XGames athlete is only 11 years old.



Khury was born almost 9 1/2 years after @tonyhawk first landed the 900 at X Games. pic.twitter.com/YaamMv7ULj