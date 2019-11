Niño de El Alto desmiente su muerte en las protestas con un video

Durante una de las intervenciones policiales contra las movilizaciones que exigen la renuncia del Gobierno de Jeanine Áñez en el Alto, se difunció la noticia en redes sociales en la que se reportó la muerte de un "niño indígena", que supuestamente había muerto por "asfixia causada por el gas lacrimógeno de la Policía".

Sin embargo, se trataba de una media verdad, pues momentos después el niño que aparece en el video en estado insconsciente, cuenta lo ocurrido y aclara que está vivo y que no es indígena.

"No soy indígena y no estoy muerto. Estaba pasando en la San Francisco con mi mamá (...). Me ha llegado el gas, casi me desmayo y me han venido a auxiliar jóvenes. Me estaban dando mentisán, estaban fumando y me estaban dando su humo. Me he parado, recién he reaccionado y mi mamá también, después nos hemos ido a mi casa", contó el niño.