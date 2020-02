Niño muere por quemaduras graves tras rescatar a su fiel amigo

Lima, Perú Lima, Perú

Aquel día, la fuga de un camión cisterna con GLP generó el incendio en el distrito de Villa El Salvador. A pesar de que en un principio el pequeño Jean Francis salvó ileso de quemaduras cuando no vio salir a su perro Lester no dudó en volverse para salvarlo.

Lo hizo sin pensar que esta decisión le iba a costar la vida y hoy muchos lo tratan como “un verdadero héroe”. La abuela del niño dijo que de grande su nieto quería ser veterinario y que tenía un amor inmenso por su mascota: “Él siempre me repetía: abuela si tú me quieres, me quieres junto a mi perrito”.

"Vete Lester, todavía no es tu momento".

Jean, niño de 13 años regresó a salvar a su perrito del fuego;

Sin dudarlo. Es la victima No 17 en incendio Villa El Salvador, Perú. 💔 🐩🔥👦 #VES #CamionCisterna pic.twitter.com/tAGF3j2pd6 — Ruth Yenelfert (@RuthYenelfert) February 1, 2020

Álvarez fue velado el pasado sábado primero de febrero luego de que luchó por varios días por su vida en el Hospital Almenara. Tanto fue la conmoción de los peruanos por este suceso que se viralizaron dos ilustraciones de homenaje a Jean Francis Álvarez.

La parte feliz de la historia es que Lester se recuperó de las quemaduras y pudo despedirse de su amo y mejor amigo. Los familiares de Jean Francis vistieron al perro con una camiseta en honor a su dueño. Por su parte, la organización protectora de animales Asppa publicó en su cuenta de Facebook que Lester se recuperó rápido gracias a las diversas veterinarias que colaboraron.

“Lester es considerado como parte de la familia. Él está muy bien de salud, un poco cabizbajo pero rodeado de mucho amor. Justo llegamos en el velorio del pequeño Jean y pudimos observar que Lester, junto con toda la familia, vestían un polo blanco con la foto del niño héroe. Fue muy emotivo el reencuentro, sobre todo conversar y confirmar que lo aman y lo cuidarán como un integrante más de la familia”, relató Asppa, citada por La República.