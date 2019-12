En "No Time to Die", expira licencia de Daniel Craig como James Bond

En la nueva película de James Bond, "No Time to Die", cuyo estreno está previsto para abril de 2020, Daniel Craig viste el famoso esmoquin del emblemático agente 007 por quinta y última vez.

El actor, el elenco y el equipo de la muy esperada película, la número 25 de la franquicia, revelaron poco durante una presentación en el programa de ABC "Good Morning America" el miércoles, cuando se lanzó el primer tráiler, pero confirmaron que Craig se retirará del papel.

"Esta (película) es especialmente emotiva y significativamente memorable por un número de razones, por supuesto que por ser la última", dijo Rami Malek, quien encarna al antagonista, en referencia a Craig, quien ha interpretado a Bond desde "Casino Royale" en 2006.

Craig se mostró reticente cuando le preguntaron cómo se sentía acerca de su última actuación, pero sobre el trabajo en "No Time to Die", declaró que "la mayor sorpresa fue cuánto me gustó y que tuve la oportunidad de trabajar con todas estas personas increíbles".

El tráiler de la película, dirigida por Cary Fukunaga, presenta varias de las frases distintivas de 007, persecuciones de autos a mucha velocidad y explosiones.

"Eres tan atemporal como estas películas; has hecho un trabajo magnífico y lo ha sido para todos nosotros trabajar contigo", agregó Malek.

También presenta a una nueva agente secreta del MI6, interpretada por la actriz inglesa Lashana Lynch, quien destacó en "Capitana Marvel".

Consultada sobre su papel como agente 007, Lynch dijo: "Definitivamente es una agente 00, segura, rápida (...), tiene mucha actitud y trae mucho movimiento a esta franquicia".

Los productores han dicho que el filme mostrará a Bond disfrutando una vida tranquila en Jamaica después de dejar el servicio activo, antes de que un viejo amigo, Felix Leiter, de la CIA, aparezca para pedirle ayuda.

Bond luego se embarca en una misión para rescatar a un científico secuestrado, que lo lleva a perseguir a un misterioso villano enmascarado, interpretado por Malek, armado con peligrosa nueva tecnología.

La franquicia de Bond es una de las más lucrativas del mundo del cine. "Spectre", de 2015, recaudó 880 millones de dólares en la taquilla global, mientras "Skyfall", de 2012, ganó más de 1.000 millones de dólares globalmente.

"No Time to Die" fue filmada en Londres, Italia y Noruega.