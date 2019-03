Niños no vacunados serán retirados de lugares públicos

Nueva York, EEUU Nueva York, EEUU

Los lugares en todo el mundo han comenzado a tomar medidas preventivas para garantizar que las personas no vacunadas no se enfermen con el resto. Es el caso específico de un suburbio de Nueva York, donde han decidido prohibir a los niños no vacunados asistir a lugares públicos como escuelas, lugares de culto y centros comerciales.

El condado de Rockland ha tomado la decisión sin precedentes cuando el estado de Nueva York para luchar contra un brote de sarampión.

Según Reuters, el condado declaró el estado de emergencia, lo que significa que los niños que no hayan recibido las vacunas necesarias serán expulsados ​​de esas áreas hasta por 30 días o hasta que reciban la vacuna MMR (sarampión, paperas y rubéola).

El ejecutivo del Condado, Ed Day, dijo en un comunicado : "No nos sentaremos de brazos cruzados mientras los niños de nuestra comunidad estén en riesgo. Esta es una crisis de salud pública y es hora de hacer sonar la alarma". Solo en el condado de Rockland, ha habido 153 casos de sarampión.

Caso de Italia

Una de las partes difíciles de esta prohibición es descubrir cómo implementarla realmente. ¿Cómo sabrías que el niño por el que estás caminando en el centro comercial está vacunado o no? ¿Las personas no vacunadas deberán comenzar a usar insignias?

Es un paso más allá de Italia, que recientemente anunció una prohibición de que los niños puedan ir a la escuela si no hubieran recibido las vacunas necesarias.

Las nuevas leyes significan que los padres ahora se arriesgan a recibir una multa de hasta € 500 (£ 432 / $ 564) si envían a su hijo a la escuela sin vacunarse.