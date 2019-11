Nunca se rompieron las relaciones entre Bolivia y EEUU

El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, aclaró el miércoles que las relaciones bilaterales entre Bolivia y Estados Unidos (EEUU) nunca se rompieron, sólo sufrieron una alteración en los últimos 11 años, en alusión a la reciente designación de un nuevo representante boliviano ante ese país norteamericano.



"Nunca se rompieron las relaciones diplomáticas entre Bolivia y EEUU, no hubo una ruptura de relaciones diplomáticas, hubo una alteración a las relaciones diplomáticas", dijo en una entrevista con el canal privado Bolivisión.



Explicó que esa alteración diplomática inició con la expulsión del embajador estadounidense en Bolivia, Philip Goldberg, en 2008, durante la primera gestión del expresidente Evo Morales, acción que redujo la representación de ambos países a sólo encargados de negocios.



"Bolivia retiró a su embajador y no rompió las relaciones, éstas se quedaron ahí y siempre se mantuvo por parte de ambos gobiernos lo que se denomina un encargado de negocios de Bolivia en EEUU y un encargado de negocios de EEUU en Bolivia", refrendó la autoridad.



Justiniano indicó que la designación de Óscar Serrate como el representante de Bolivia ante el Gobierno de EEUU sólo es un cambio de un encargado de negocios con "prerrogativas especiales" en este periodo de transición, ya que le corresponde al próximo Gobierno designar o no a un nuevo embajador boliviano ante esa potencia.

"No podríamos decir que hay un restablecimiento total, porque no se ha nombrado un embajador que vaya con sus cartas credenciales como es la formalidad y se presente ante el Gobierno de Estados Unidos, no hubo eso. Los nombramientos deben ser algo que corresponda al próximo Gobierno", complementó.

Fuente: ABI