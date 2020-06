Paredes: “Lo único que saben es criticar y cuestionar”

El transporte público vuelve a funcionar en medio del ascenso de casos de coronavirus (Covid-19), el departamento se mantiene en “riesgo alto” de contagios. El primer día de la flexibilización de la cuarentena se registraron contradicciones desde el municipio.

Ayer el director de movilidad urbana de la alcaldía, Evert Rojas, indicaba se suspendía el servicio de transporte público y privado. Pasadas las horas el asesor de la alcaldía, Álex Contreras, desmintió a Rojas, asegurando que “no existe ningún repliegue en el transporte en ninguna de sus modalidades”.

Por esta razón es que el municipio fue duramente cuestionado por autoridades departamentales y nacionales. Al respecto el secretario de gobernabilidad, Edwin Paredes, indicó que institucionalmente rebasaron los límites de sus funciones.

Los controles en las calles fueron realizados por la intendencia, con guardias municipales distribuidos en la ciudad, los cuales fueron insuficientes para vigilar que se cumplan los decretos municipales.

“La policía no participó de la última reunión. Sí, no han participado, porque no han ido. Y me llamó el coronel y me dijo ‘vas a disculpar, no pude ir’. Si eso no sabe el Comandante Departamental con todo respeto se lo digo. Pero no es decir nosotros no hemos participado y nosotros no nos hacemos cargo de esto”, indicó Paredes.