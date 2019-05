Pensó que estaba muerta y la abandonó tirada en la playa

Tammy Lawrence-Daley una turista norteamericana estaba de vacaciones con su esposo y unos amigos en las playas de República Dominicana. Pero el viaje de ensueño se convirtió en pesadilla luego del brutal ataque que ella sufrió en el resort de cinco estrellas donde se hospedaban en Punta Cana.

Lawrence-Daley, de 51 años, cuenta su historia:

Todo comenzó la segunda noche que Lawrence-Daley, su esposo y amigos pasaron en el Majestic Elegance Resort, en enero pasado. Lawrence-Daley dice que tras llegar el lunes y dormir temprano, al día siguiente tuvieron un día de sol y playa y por la noche se encontraron con sus amigos para ir a ver el espectáculo de teatro con música de los 80.

El espectáculo terminó alrededor de las 10:30 pm y ella relata que regresaron a sus habitaciones.

"Me dio apetito bailando, así que llamé al servicio de habitaciones y recibí un mensaje de que ya no estaban sirviendo comida, entonces le dije a mi esposo que iría corriendo al salón de nuestro edificio a un snack y volvería en 5 minutos. Terminé sin pasar por el salón en nuestro edificio, y opté por ir al salón del siguiente edificio que estaba en la playa. Pensé que podía tomar algunas fotos de la luna en el agua, pero nunca llegué a la playa”

Dice que caminando notó que no había nadie en los pasillos hasta que de repente escuchó pasos que se acercaban por detrás.

"Fue entonces cuando lo oí. Pasos pesados ... uno, dos, tres, cuatro, luego aceleraron, y luego, antes de que pudiera reaccionar, fui tomada por detrás e inmovilizada de inmediato. Sus brazos me envolvieron y comenzó a empujarme de inmediato a una sala de mantenimiento".

La mujer cuenta que luchó con todo, pero era demasiado fuerte. Dice que las siguientes 8 horas al ataque fue brutal, fue estrangulada varias veces hasta la inconsciencia y que no sabe si le hicieron más daño mientras estaba sin conciencia.

"De alguna manera sobreviví". Asegura que pasó 5 días en la clínica y fue sometida a cirugía y aún continúa con problemas de salud por la golpiza como daños en los nervios.

Lawrence-Daley luego acusa al Resort Majestic Elegance por no haberse responsabilizado por el ataque.

"No pude identificar al atacante a pesar de que llevaba un uniforme con el logo del resort y me golpeó directamente en frente de la sala de mantenimiento y me arrastró escaleras abajo", añade Lawrence-Daley.

Cuenta que su esposo y amigos fueron esa noche a buscarla a la recepción varias veces y pidieron imágenes de cámaras de seguridad pero que no hay circuito cerrado en el área del ataque. El personal del hotel la buscó en la playa y la hallaron 8 horas más tarde de las 10:30 pm, hora en que ella desapareció.

Después de meses de recuperación física y emocional, ella dice que finalmente ahora hace pública su historia como una advertencia a viajeros. Lawrence-Daley dijo que quería crear conciencia sobre la dejadez de los resorts de lujo en cuanto a la seguridad de sus visitantes.

"Ahora que he tenido algo de tiempo para curarme, es hora de contar mi historia, con la esperanza de que las mujeres estén más conscientes y, con suerte, prevengan lo que me sucedió (...) Este hombre pensó que me había matado, pero fracasó. Él todavía está ahí fuera, un depredador, esperando a su próxima víctima. Solo que la próxima mujer no puede ser tan afortunada", advirtió.

El resort no ha comentado públicamente sobre el ataque y las autoridades locales tampoco han comentado sobre el episodio.