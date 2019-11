Perro desconsolado trata de desenterrar a su dueño muerto

Un video de un perro tratando de desenterrar a su dueño ya fallecido estremece las redes, se trata de Huzi, de 12 años, la fiel mascota compartía su vida con el señor Wu desde hace una década.

El emotivo suceso sucedió hace unos días en el condado de Fuping, Shaanxi, al este de China.

"Cuando la familia fue a la tumba, el perro no dejó de escarbar y se tumbó en el suelo, y era reacio a irse", dicen los testigos. La hija mayor del fallecido aseguró que Huzi no comió ni bebió durante 3 días y 3 noches, y no comenzó a comer o beber hasta que enterraron a su padre.